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فن

احتراق سيارة ريهام حجاج فى عاشر حلقات لما كنا صغيرين

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت اليوم عاشر حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بنجاة «وائل» و«دنيا» من تحت يد «حامد» وأصدقائه بعدما تعدوا بالضرب عليهم لظنهم أنهم السبب في قتل «نهى»، ويريد «وائل» بعد ذلك أن يقوم بعمل محضر بالواقعة، ولكن «دنيا» ترفض وتطلب منه أن يذهبوا إلى المنزل، فيما يذهب «سليم» إلى شركته ويتذكر زوجته الحامل وأنه كان يريد أن يترك تجارة المخدرات ولكنها ماتت.

ويذهب «ياسين» إلى «دنيا» ليخبرها بخروج «صافي»، كما يطلب منها أن تقابلها هي و«يحيى»، وتلتقي «دنيا» بـ«يحيى» وتتناقش معه وتحاول إقناعه بأن «سليم» هو السبب في كل شيء، وأن «حسن» لم يقتل «نهى» ولكنه يحاول أن يؤكد لها كلامه.

 بينما يذهب «وائل» إلى الشركة ويقابله «سليم» ويوبخه بشدة على عدم حضورهم إلى العمل، كما يخبره أنه سيتخذ إجراء ضد «دنيا» وسيطالبها بدفع الشرط الجزائي الذي في عقدها بسبب تغيبها عن العمل بدون إذن، وبعد ذلك يتفق «وائل» مع شخص غريب على شيء ما ويعطيه مبلغ مالي ضخم لإنجازه، فيما تتواجد «دنيا» بمكتب «ياسين» وتبلغها أحدى العاملات بأن سيارتها تحترق.

وتذهب طليقة «ياسين» إلى «دنيا» تتطالبها بالإبتعاد عنه، وترد «دنيا» أنهم مشغولون بقضية «جسن» وتطردها من منزلها، وعند خروج جثمان «نهى» من المشرحة، يتفاجئ «وائل» و«دنيا» بحضور «سليم»، فتنفعل عليه «دنيا» وتطالبه بالإنصراف لأنه أتهم «نهى» بتجارة الـ«كوكايين» فيفعل ما تريد، وأثناء تشييع الجثمان تتذكر «دنيا» أول حفل عيد ميلاد أقامته لـ«نهى»، فيما يتعدى «حامد» وأصدقائه بالضرب على «وائل» و«دنيا» لظنهم أنهم السبب في قتل «نهى».

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبيرمن النجوم، وهم ريهام حجاج، خالد النبوي محمود حميدة، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.




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