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اقتصاد

البنوك الإماراتية تستحوذ على 87.2% من أصول الجهاز المصرفي بالربع الأول

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:43 م
وكالات
ارتفعت قيمة أصول البنوك الوطنية في دولة الإمارات إلى 2.729 تريليون درهم، مستحوذة على 87.2 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت أن 12.8% من الأصول سجلت لصالح البنوك الأجنبية.

ويتضح من خلال الاحصائيات أن البنوك الوطنية نجحت في إضافة 41 مليار درهم إلى إجمالي أصولها خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 1.5% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.

وكان إجمالي أصول البنوك الأجنبية بلغ 399 مليار درهم في نهاية شهر مارس من العام الجاري بزيادة قدرها 4.3 مليار درهم وبنمو نسبته 1.1% مقارنة مع شهر ديسمبر 2019 .

وعلى مستوى إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الوطنية فقد بلغت قيمتها 1.574 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يشكل 80.3% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي .. فيما وصلت قيمة قروض البنوك الأجنبية 194 مليار درهم وبنسبة 19.7 %.

أما فيما يتعلق بالودائع فقد بلغت قيمتها لدى البنوك الوطنية 1.633 تريليون درهم تقريبا تشكل 88.2% من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام 2020 .

ووصلت قيمة الودائع لدى البنوك الأجنبية 219 مليار درهم تشكل ما نسبته 11.8% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.

يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات بلغ 59 بنكا منها 21 بنكا وطنيا .. فيما وصل عدد البنوك الأجنبية 38 بنكا وذلك بحسب احصائيات المصرف المركزي.
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