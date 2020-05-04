توريد 34 ألفا و612 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم عن توريد34 ألفا و612 طنا و889 كيلو من القمح حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار وكيل الزراعة إلى أن ماتم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 27 ألفا و695 طنا وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغ 66 ألفا و650 فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .

وأشار وكيل الزراعة إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.

كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.