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أخبار العالم

أوكرانيا تمدد فترة الحجر الصحي المفروضة رسميًا بسبب جائحة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:09 م
رئيس وزراء اوكرانيا
رئيس وزراء اوكرانيا
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على صالح
أطالت الحكومة الأوكرانية فترة الحجر الصحي المفروضة رسميًا في البلاد للحد من جائحة فيروس كورونا حتى 22 مايو، في حين سيتم رفع بعض القيود، بما في ذلك الحظر على المشي في المتنزهات وتجارة المواد غير الغذائية، بدءًا من 11 مايو.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، خلال اجتماع حكومي استثنائي، اليوم الاثنين، من المقرر استبدال 11 مايو بـ 22 مايو في جميع الوثائق المعتمدة سابقًا فيما يتعلق بإجراءات الحجر الصحي؛ لإجراء تغييرات على جميع الوثائق المتاحة، وتمديد الحجر الصحي حتى 22 مايو".

ووفقًا لشميهال، فإن قرار الحكومة يتوخى رفع عدد من الإجراءات التقييدية بدءًا من 11 مايو، بما في ذلك حظر المشي في الحدائق، وأماكن الترفيه ، وتدريب الرياضات الجماعية، وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات غير الغذائية، والوجبات السريعة في المقاهي

وعلاوة على ذلك ، ستبدأ المصاطب الصيفية للمقاهي والمطاعم وغسيل السيارات ومحلات الدراجات ، وسيستأنف عمل كتاب العدل والمحامين وأطباء الأسنان.

وبدأت أوكرانيا اجراءات التأمين على الصعيد الوطني في 12 مارس الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا
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