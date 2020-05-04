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فن

هل ظلم أحمد مجدي شخصا بالواقع؟.. الفنان يجيب

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:02 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة

يجسد الفنان أحمد مجدي شخصية زياد بمسلسل فرصة تانية المشارك بموسم رمضان الحالي، ويظلم أحمد ريهام التى تجسدها الفنانة ايتن عامر، بتركه لها فى فرحها والذهاب إلى حبيبته التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري.


وبسؤال الفنان أحمد مجدي هل شعر قبل ذلك أنه قام بظلم أحد، فأجاب فى تصريحات لـ"صدى البلد": نعم للأسف شعرت بذلك، وهو إحساس صعب للغاية ومجهد نفسيًا، وشخصية زياد أنانية، فهو لا يرى غير نفسه حتى في الحب فهو يُحب لنفسه ليس للشخص الآخر".


وكان قد شارك الفنان أحمد مجدي جمهوره بصورة له من مسلسل فرصة تانية وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق أحمد على الصورة قائلا: "الفرصة التانية بعتبرها الفرصة الأخيرة".


وتفاعل مع الصور عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي: "المسلسل هيبقي حلو اوي لو رجعتلك".


وتابعت أخرى قائلة: "المسلسل تحفه بجد مبروك يا احمد ".


وأضافت إحدى معجبات بأحمد مجدي: "انا بشوف المسلسل عشانك بجد". 


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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