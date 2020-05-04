استمتع معنا .. جولة داخل جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي

استمتع معنا اليوم بجولة افتراضية جديدة داخل جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، والذي تم إنشائه في عصر محمد علي باشا في الفترة 1246 ـ1265 هـ / 1830 ـ 1848م.





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ينقسم الجامع إلى قسمين أحدهما يعرف بالقسم المغطى ( بيت الصلاة ) أما الآخر فيعرف بالحرم، ويضم مئذنتين على هيئة المآذن العثمانية ذات القمة المخروطية، حيث عهد محمد علي باشا إلى المهندس التركي يوسف بوشناق لوضع تصميم للجامع فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالأستانة واقتبس منه مسقطه بما فيه الصحن والفسقية مع تعديلات قليلة.





وقد بدء التنفيذ الرسمي للبناء قد بدأ عام 1246هـ/ 1830م واستمر العمل بدون انقطاع حتى وفاة محمد علي سنة 1265هـ / 1848م؛ وكان البناء كاملًا من الناحية المعمارية.





ولما تولى عباس باشا في عام 1264 هـ / 1848 م أمر بإتمامه وقد تناولت أعماله النقش والتذهيب وبعض أعمال الرخام ثم أمر بعمل تركيبة رخامية ومقصورة نحاسية وصنع بداخلها شمعدانات فضية ومصاحف مذهبة، كما أمر بفرشة وإضاءته بالنجف، ولما تولى سعيد باشا سنة 1270 هـ / 1854 م، أمر بطلاء المقصورة النحاسية وأحدث بعض تغييرات في كتاباتها.





كما اهتم به إسماعيل باشا، وتوفيق باشا، والملك فؤاد والذي ما إن وصل إلى مسامعه نبأ خلل به كون لجنة قررت ضرورة إزالة قبته الكبيرة وما حولها من أنصاف القباب وقباب صغيرة واعادت بنائها.





تم اطلاق هذه الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D،