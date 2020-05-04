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فن

المسلسل يدين الاحتلال.. محمد العدل يرد على اتهام "أم هارون" بالتطبيع

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:49 م
محمد العدل
محمد العدل
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محمد نحلة
رد المخرج محمد العدل على الاتهامات الموجهة لمسلسل ام هارون بالتطبيع.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": كل الحب والاحترام والتقدير لفريق عمل مسلسل ام هارون ممثلين وفنيين مبروك عليكم النجاح المذهل".

وتابع: "أما بالنسبة لموضوع التطبيع، عيب نتهم فنانين محترمين ليهم تاريخ ومواقف ثابتة بتهمة نجسة زي دي والمسلسل اتعرض منه حلقات قليلة وفي مشاهد وخطوط دراميه كتير بتثبت عدم صحة الاتهامات دي.

واكمل حديثه أما عن نفسي انا ناصري الفكر. يعني أكيد انا أبعد ما يكون عن القرف ده، والله العظيم فيه فرق كبير بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة وكفكر مغتصب ومحتل.. ياريت الناس تفهم الفرق .

واختتم حديثه قائلا: المسلسل بيشرح الفرق بشكل واضح، وبيدين الاحتلال بشكل واضح..اتمني الناس تتفرج على المسلسل بعناية وبعدين تحكم.
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