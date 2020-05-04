بسبب مخاوف من المجاعة .. تحرك أممي لمساندة إثيوبيا ضد الجراد

قدمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى إثيوبيا ثلاث طائرات لمراقبة الجراد بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية.









وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أنه تم إقامة حفل تسلم الطائرات في مطار بولي الدولي بحضور وزير الزراعة عمر حسين، الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة، فاطمة سعيد، وغيرهما من كبار المسؤولين من الجانبين.









وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات سيكون لها أهمية قصوى لرصد سرب الجراد المحتمل قبل أن تتسبب في أضرار.









وتبرعت منظمة الأغذية والزراعة بطائرتين وقدمت المواد الكيميائية والمركبات وغيرها من المعدات لمساعدة إثيوبيا في مكافحة الجراد الصحراوي.









وكانت الأمم المتحدة، قد ذكرت أن هجوم أسراب الجراد الصحراوي على إثيوبيا أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إثيوبي.









وأوضحت الأمم المتحدة أن اسراب الجراد في إثيوبيا التهمت 200 الف هكتار (نصف مليون فدان) من الاراضي الزراعية، ودفعت نحو مليون شخص إلى طلب مساعدات غذائية عاجلة.









يأتي إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي انتهت أخيرا من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في وقت تستعد المنطقة لوصول أسراب جديدة يمكن أن تكون أكثر فتكا.









وبحسب موقع "أديس ستاندرد" فإن تقييما مشتركا صدر حديثًا عن تأثير الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة في إثيوبيا، قال إن حوالي مليون شخص في إثيوبيا تضرروا من غزو الجراد الصحراوي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة.









وأضاف الموقع أن من بين هؤلاء، يوجد حوالي 390.000 في الصومال ، و 360.000 في أوروميا ودير داوا (مجتمعة) ، و 100000 في عفار ، و 72000 في أمهرة ، و 43000 في تيجراي ، و 13000 في الاقاليم الجنوبية.