AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب مخاوف من المجاعة .. تحرك أممي لمساندة إثيوبيا ضد الجراد

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قدمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"  إلى إثيوبيا ثلاث طائرات لمراقبة الجراد بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية.


وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أنه تم إقامة حفل تسلم الطائرات في مطار بولي الدولي بحضور وزير الزراعة عمر حسين، الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة، فاطمة سعيد، وغيرهما من كبار المسؤولين من الجانبين.


وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات سيكون لها أهمية قصوى لرصد سرب الجراد المحتمل قبل أن تتسبب في أضرار.


وتبرعت منظمة الأغذية والزراعة بطائرتين وقدمت المواد الكيميائية والمركبات وغيرها من المعدات لمساعدة إثيوبيا في مكافحة الجراد الصحراوي.


وكانت الأمم المتحدة، قد ذكرت أن هجوم أسراب الجراد الصحراوي على إثيوبيا أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إثيوبي.


وأوضحت الأمم المتحدة أن اسراب الجراد في إثيوبيا التهمت 200 الف هكتار (نصف مليون فدان) من الاراضي الزراعية، ودفعت نحو مليون شخص إلى طلب مساعدات غذائية عاجلة.


يأتي إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي انتهت أخيرا من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في وقت تستعد المنطقة لوصول أسراب جديدة يمكن أن تكون أكثر فتكا.


وبحسب موقع "أديس ستاندرد" فإن تقييما مشتركا صدر حديثًا عن تأثير الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة في إثيوبيا، قال إن حوالي مليون شخص في إثيوبيا تضرروا من غزو الجراد الصحراوي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة.


وأضاف الموقع أن من بين هؤلاء، يوجد حوالي 390.000 في الصومال ، و 360.000 في أوروميا ودير داوا (مجتمعة) ، و 100000 في عفار ، و 72000 في أمهرة ، و 43000 في تيجراي ، و 13000 في الاقاليم الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أسراب الجراد تغزو الدول الأفريقية

كارثة طبيعية كبرى تجتاح إثيوبيا

فاو تطلب 9 ملايين دولار للوقاية من الجراد الصحراوي في السودان

هل تنتظر مصر هجمات منظمة لـ الجراد الأسود بالمناطق الحدودية .. اعرف الحقيقة

أديس أبابا تواجه كارثة جديدة .. أسراب الجراد تهدد بتجويع أكثر من 2 مليون إثيوبي

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

ترشيحاتنا

ماذا قال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن تبادل إطلاق النار في الوكرة؟

نهى عابدين بطلة مسلسل اتنين في الصندوق تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. تفاصيل

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 بعد التخفيض.. صور

سلوى عثمان لـ صدى البلد : محمد رمضان قال لي البرنس "هيجبلك حقك"

تريند الفن.. صور ابنة هشام سليم المتحولة جنسيا.. قصة انفصال كهربا وشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد مطالبة ترامب بمحاسبة الصين.. صحيفة تكشف أدلة الولايات المتحدة في اتهام بكين ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

هدية هتلر تنتهي إلى قطع غيار في وكالة البلح.. قصة سيارة الملك فاروق