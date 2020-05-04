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إجراءات جديدة.. هل سيتم مد حظر التجول مرة أخرى.. مجلس الوزراء يجيب.. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:18 م
ارشيفية
ارشيفية
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كشف  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن من المتوقع أن  يتم تجديد موعد الحظر الذي  ينتهي الخميس القادم  بنفس الموعد  الذي يبدأ في التاسعة مساء منذ بداية شهر رمضان المبارك  مشيرًا أنه لا يتوقع أي تغير في مواعيد حظر التجوال الجزئي  المزمع تجديدة في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

  وتوقع المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن تقتصر الإجراءات الجديدة  التي ستصدر نهاية الأسبوع  على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية  والذي أقره الاجتماع التنسيقي  الخاص بالسياحة منذ يومين.

وحول تعليقه على أعداد الإصابات المتصاعدة الآن قال المتحدث باسم مجلس الوزراء, قائلًا " لابد أن نتحدث بصراحة ونعترف أن التكدس مازال موجودًا  رغم أن تمديد  الحظر للتاسعة كان المفترض أنه إجراء إحترازي مشيرًا أن التكدس الآن يتركز في الخدمات التي عادت للمواطنين مثل الشهر العقاري الذي بدأ جيدًا عندما بدأ تدريجيًا  بنحو 6 خدمات زيدت مؤخرًا مما أدى لبعض مشاهد الازدحام وهذه طبيعة الشهر العقاري  وهناك شكاوى من هذه المشاهد وقلة عدد المكاتب المقدمة  للخدمة ولذلك لجأ وزير العدل لإعادة الفترة المسائية ومن المتوقع أن تؤدي لتراجع الازدحام في الفترة القادمة.

وناشد الجماهير قائلًا " من فضلكم إذا لم تكونوا في حاجة ماسة للتوجه للشهر العقاري والمرور  أرجوا منكم أن تقوموا بإرجاء زيارتكم حتى يقل الازدحام الفترة القادمة عازيًا سبب الازدحام الحالي لغياب الخدمة عن مكاتب الشهر العقاري لمدة أربعين يوما وهذا سبب الازدحام  الآن لوجود أمور عالقة لدى المواطنين قائلًا  في رسالته للمواطنين  " لو كنتوا رايحين تعملوا توكيلات قضايا راجعوا نوع القضية وشوفوا هي من الخدمات الموجودة الآن في المحاكم  ولالا ؟  لأن المحاكم الآن تقدم الخدمات بشكل جزئي " كاشفًا أن الفترة  القادمة ستشهد تطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية في مكاتب الشهر العقاري.

وأشار إلي أن هناك بعض الأفكار المطروحة التي يجري  دراستها مثل عدم السماح  لتواجد  إلا عدد محدود من المواطنين داخل المكاتب وعندما يتم الانتهاء منهم يدخل آخرون ومع تخصيص اماكن إنتظار أدمية ومظلات تحجب أشعة الشمس  عن المواطنين .

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