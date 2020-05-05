قادمون من الخارج.. كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 3 إصابات بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم قادمون من الخارج.





وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالتي وفاة بسبب كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 254.





وغادرت المستشفيات 66 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 9283، بنسبة 86%.





وغيرت كوريا الجنوبية، خطتها لاستئناف الدراسة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على إغلاق المدارس كتدبير استباقي وقائي ضد تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).





وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه بموجب الخطة تعود دفعات السنة النهائية من المرحلة الثانوية للمدارس يوم 13 مايو الجاري ، فيما تبدأ باقي الدفعات والمراحل الدراسية في العودة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.