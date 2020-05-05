أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-5-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 175.70 درهم إماراتي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

سعر الذهب في الإمارات:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (200.79 درهم إماراتي) أي ما يعادل (54.67 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.06 درهم إماراتي) أي ما يعادل (50.11 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (175.70 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (47.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.60 درهم إماراتي) أي ما يعادل (41.00 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.13 درهم إماراتي) أي ما يعادل (31.89 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.40 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.33 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,245 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,700 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,406 درهم إماراتي) أي ما يعادل (382.67دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (200,792 درهم إماراتي) أي ما يعادل (54,666 دولار أمريكي)