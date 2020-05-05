تعرف من الذي دفن الرسول وكيف استقبل الصحابة خبر وفاته

لم تعرف الأمة الإسلامية، في عهدها عبر التاريخ مصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم، قبل يوم من وفاته -صلى الله عليه وسلم- - يوم الأحد - قام النبي -صلى الله عليه وسلم- باعتاق غلمانه، ووهَب للمسلمين أسلحتَه، وتصدَّق بسبعة دنانير كانت عنده.



من الذي دفن الرسول؟

الذي تولى عملية دفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم: العباس عم الرسول، وسيدنا علي، وسيدنا الفضل وقُثَم ابني العباس، وأسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، فحفروا له في المكان الذي مات فيه، لحديث رواه أبو بكر -رضي الله عنه- ولحد قبره لحدًا، وكان آخر من مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبره وهو؛ المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، فكان يقول: "أنا أحدَثُكم عهدًا برسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم" وأنعم بها من منقبة وشرف.





وفاة الرسول

توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الإثنين من شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة فأنكر ذلك عمر -رضي الله عنه- حتى ثبّت الله المؤمنين بأبي بكر وقام في الناس خطيبًا ثم تلا قوله تعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّـهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّـهُ الشَّاكِرِينَ}.





تجهيز الرسول للدفن