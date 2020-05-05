بدلا من العينات الفردية.. برلماني يطالب بتطبيق فحص جماعي للموظفين

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه مع توجه الدولة إلى العودة للحياة الطبيعية، تزداد الحاجة إلى متابعة درجة انتشار المرض وتحجيمه بإجراء كشوف دورية على العاملين بالمؤسسات المختلفة وبصفة خاصة الأطقم الطبية والشرطية وكذلك العاملين بمواقع تستدعي للتعامل المباشر مع أعداد كبيرة من الجماهير يوميا.





وأضاف بركات ، أن منظمة الصحة العالمية لا تكف عن طلب إجراء فحوصات للتثبت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الخطوة شديدة الصعوبة على أرض الواقع، فاستراتيجية الفحص الشامل التي اعتُمدت في بلد نموذجي مثل كوريا الجنوبية لا يمكن تطبيقها في كل مكان.





وأوضح النائب أن بروتوكول فحص عينات الاشتباه بكورونا الجديد، من فحص العينة الجماعية بدلا من العينات الفردية بدون اللجوء إلى المسح الشامل، سيوفر على الدولة التكلفة الباهظة لفكرة المسح الكلي الشامل للسكان، خاصة وأن تعداد سكان مصر يتجاوز الـ100 مليون.





وأشار بركات إلى أن هذه الطريقة توفر تكلفة الفحص وستكون مهمة جدا، خلال الفترة المقبلة، في أماكن العمل والمستشفيات، بمعنى أنه يمكن إجراؤها لفحص الأطباء العاملين في كل قسم والموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية، كل مجموعة منفصلة دون تكاليف باهظة للتحليل الفردي لكل شخص، مضيفا أنه جرى تطبيق هذه الطريقة في ألمانيا بنجاح وبدقة عالية.