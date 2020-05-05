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حوادث

ضبط تاجر مخدر "الشابوه" بالإسماعيلية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تمكنت حملة مكبرة لقسم مكافحة المخدرات برئاسة العقيد أحمد الصغير بالتعاون مع مباحث قسم أول من القبض علي أشهر تاجر لمخدر "الشابو" بمنطقة الجامعة القديمة. 

 وضبطت الحملة مع المتهم مايقرب من 50 جرام من المادة المخدرة الجديدة والتي بدأت تنتشر رغم ارتفاع سعرها الذي يصل إلي 2000 جنيه للجرام الواحد.  

وتمكنت حملة بالاشتراك مع المقدم هاني عبد الهادي رئيس مباحث أول والنقباء احمد ايهاب وأحمد يحي وسمير جميل وكلاء المباحث الجنائية من تحديد هوية المتهم وتحركاته ورصد تردد بعض المتعاطين عليه لشراء المادة المخدرة. 

 وداهمت الحملة منزل المتهم ويدعي "هاني.ع.س" مقيم بشارع 5 بمنطقة الجامعة القديمة وضبطت معه  المواد المخدرة، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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