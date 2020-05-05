أخبار البلد .. قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. المالية تخاطب المؤسسات الدولية لإسقاط الديون.. والطيران تبدأ إعادة المصريين من الكويت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية ، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات ، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:









أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك حالة من القلق لدى الجميع حول الاشكاليات التى تواجهها موازنة٢٠٢٠-٢٠٢١، ولاسيما فى ظل تداعيات فيروس كورونا.









وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالين لوزير المالية، الأول يتمثل في تقدمه ببيان عاجل ومقترح للحكومة أكد فيه أنه نظرًا للظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرًا لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة.









أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيده أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.









أكدت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، لافتًا إلى ان القرارات الجديدة سيعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس المقبل خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.









أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov، فإن مصر تعد هي الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرًا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الأفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الأفريقية.









استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم، الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريا من العالقين في أمريكا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.









أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أبريل الماضي، وهو الشهر السادس عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٣ مليارات و١٤٤مليون جنيه، تم تحصيل ٧٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.