انخفاض النمو وزيادة المصروفات.. وزير المالية يكشف تداعيات كورونا على الموازنة

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك حالة من القلق لدى الجميع حول الاشكاليات التى تواجهها موازنة٢٠٢٠-٢٠٢١، ولاسيما فى ظل تداعيات فيروس كورونا.





وقال عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن اللجنة ستعمل خلال الايام القادمة بشكل مستمر لاستيضاح خطة كل وزارة فى ضوء الأزمة الحالية .





من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة الحالية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١بدأ إعدادها فى سبتمبر من العام الماضى واستمر العمل فى إعدادها حتى شهر يناير من العام الجديد.





وأضاف: "كانت الأمور فى بدايتها تشير بشكل إيجابى وطموح ،ولكن مع ظهور الأزمة ،كان أمامنا خيارين ،اما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة ،وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستورى لتقديم الموازنة الجديدة لمجلس النواب ،أو نعمل فى ظل الموازنة التى تم وضعها ،لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا".





واستطرد قائلا: "كنا حريصين على تحقيق المستهدف الاستراتيجى كفائض أولى ٢% لتقليل الدين".



