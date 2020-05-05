AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ خطة لرفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 6 مليون و 159 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وتضمنت الأعمال تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 4 محولات بمدينة سيدى سالم ليستفيد منها قرية داوود الفقى وعدة قرى مجاورة بتكلفة مالية 367 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 17 محول بقرى مدينة سيدى سالم ليستفيد منها المنشية الجديدة، الحدادى ومحول الكوبانية، بوشتة، المشارقة، بتكلفة مليون و577 ألف جنيه.

وشملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 4 محولات ببرج البرلس ليستفيد منها محول العامرية وبعض القرى بتكلفة مالية 462 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 12 محول بمدينة الحامول ليستفيد منها العشرية الكبرى ومحولات التفتيش بتكلفة مالية 870 ألف جنيه.

كما شملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 13 محول بقرى الحامول ليستفيد منها محول المهندسين القديم والجديد ومحولات الطرفاية وبعض المحولات التابعة بتكلفة مالية 858 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 13 محول بمدينة بيلا ليستفيد منها خاطر القديم والبرى وبعض المحولات بتكلفة مالية مليون و 98 ألف جنيه.

 كما شملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 11 محول بمدينة مطوبس ليستفيد منها، الغلايسة، الفيران، القناطر، الناجى، كساب، وبعض القرى المجاورة بتكلفة مالية 927 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ1.8 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض في كفر الشيخ

رفع كفاءة كهرباء 6 قرى بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه بسوهاج

تعرف على مواعيد وأماكن فصل الكهرباء في كفر الشيخ .. غدا

تعرف على القواعد الجديدة لتوفير غرفة محولات الكهرباء بالمنشأة السكنية

تعرف على مواعيد ومناطق فصل الكهرباء في كفر الشيخ.. غدًا

بتكلفة 19 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

لا يهاجم الرئتين فقط.. كشف جديد عن فيروس كورونا

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

بعد إعلان زواجهما.. كيف بدأت علاقة الحب بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

بعد إعلان هشام سليم تحول ابنته إلى ذكر.. كارول سماحة ترد على قراره الجريء

بعد إصابة 17 ألف إسرائيلي.. تل أبيب تحذر من موجة شديدة لـ كورونا

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضها الرقص معه.. زوج يهدد شريكة حياته بسلاح ناري أمام أبنائه وأحفاده

على الموتوسيكل .. ميار الغيطي تتألق بإطلالة كاجوال

بمكياج انيق .. ميس حمدان تبرز جمالها في إطلالة مفعمة بالرقي