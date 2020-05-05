بتكلفة 6 ملايين جنيه.. رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ خطة لرفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 6 مليون و 159 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





وتضمنت الأعمال تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 4 محولات بمدينة سيدى سالم ليستفيد منها قرية داوود الفقى وعدة قرى مجاورة بتكلفة مالية 367 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 17 محول بقرى مدينة سيدى سالم ليستفيد منها المنشية الجديدة، الحدادى ومحول الكوبانية، بوشتة، المشارقة، بتكلفة مليون و577 ألف جنيه.





وشملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 4 محولات ببرج البرلس ليستفيد منها محول العامرية وبعض القرى بتكلفة مالية 462 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 12 محول بمدينة الحامول ليستفيد منها العشرية الكبرى ومحولات التفتيش بتكلفة مالية 870 ألف جنيه.





كما شملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى لاستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 13 محول بقرى الحامول ليستفيد منها محول المهندسين القديم والجديد ومحولات الطرفاية وبعض المحولات التابعة بتكلفة مالية 858 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 13 محول بمدينة بيلا ليستفيد منها خاطر القديم والبرى وبعض المحولات بتكلفة مالية مليون و 98 ألف جنيه.





كما شملت تكبير قدرات المحولات لتعديها الحمل التصميمى واستيعاب الأحمال المستقبلية لـ 11 محول بمدينة مطوبس ليستفيد منها، الغلايسة، الفيران، القناطر، الناجى، كساب، وبعض القرى المجاورة بتكلفة مالية 927 ألف جنيه.