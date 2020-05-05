على الموتوسيكل .. ميار الغيطي تتألق بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال مثيرة للجدل.
وتألقت ميار الغيطي في الصورة وهي جالسة على "الموتوسيكل"، مرتدية توب باللون الأبيض المميز، مع بنطال ليجن باللون الأسود ليكشف عن قوامها الرشيق.
وارتدت ميار الغيطي بعض الاكسسوارات البسيطة في اليد لاستكمال إطلالتلها الكاجوال المميزة.
كما ارتدت ميار الغيطي بندانة منقطة باللون الأبيض في الأسود، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة وناعمة.
واكتفت ببعض اللمسات الجمالية مستخدمة الألوان الوردية مع ارتداء شمسية على أحدث صيحات الموضة.