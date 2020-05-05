ضبط 4 أشخاص بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء حملة لضبط أحد تجار السلاح نجع المغربي بمركز البداري.





وأسفرت الحملة عن ضبط " محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع".





وداهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمجموعات قتالية منزل المتهم الهارب "علاء. س"، تاجر سلاح ومتهم بقتل مواطنين بنجع المغربي غرب النيل التابعة للوحدة المحلية للعقال البحري بمركز البداري.





وترأس الحملة اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام بمحافظة أسيوط.





وكان ضباط قسم الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بأسيوط، وبالتنسيق مع مباحث صدفا، تمكنوا من ضبط ترسانة أسلحة ثقيلة داخل سيارة نقل قادمة من أسوان إلى القاهرة.





كانت وردت معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بأسيوط، بوجود ناقلة نصف نقل قيادة المدعو "م. ن"، محملة بالخضراوات وبها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة ومضادات الطائرات تتجه إلى إحدى قرى مركز صدفا بأسيوط نطاق محافظة أسيوط.





وعقب تقنين الإجراءات، قام فريق من ضباط الأسلحة ضم العقيد محمد عبد الرحيم، رئيس فرع أسيوط، والمقدم عبد الغفار الناحل، والنقيب مصطفى عبد الحفيظ وبالتنسيق مع اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز صدفا بوضع خطة حصار خط سير السيارة المحملة بالأسلحة.





وكشفت تحريات المباحث أن السيارة محملة بـ ١٠ رشاشات جرانوف و٣ مضادات للطيارات، إضافة إلى ١٠ أجولة ممتلئة والذخيرة المتعددة.





وأشارت التحريات إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن السيارة قادمة من إحدى محافظات الوجه القبلي في الاتجاه إلى أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على المضبوطات.