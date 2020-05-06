اختلفت اللغة وعادات الشهر الكريم واحدة.. يوميات كينيا في نهار رمضان

عندما يهل علينا نجد البهجة فى كل مكان بل فى كل دولة قلوب المؤمنين عامرة بذكر الله، ففى أفريقيا تتشابه بعض العادات والتقاليد حتى أنك لا تسطيع التفرقة بين الشعوب وبعضها، ففى مصر نجد الميزة التى يتميز بها الشعب المصري وهى ظاهرة المسحراتى والتى تشتهر بها أيضا دولة كينيا الشقيقة فنجد مناديًا ينادي الناس للاستيقاظ لتناول وجبة السحور.





فى كينيا نجد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم حيث تتزين المساجد المحلية استعدادًا لاستقبال المصلين خلال أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى ختم القرآن الكريم أكثر من مرة وتكتظ المساجد بالعباد و المصلين ، لصلاة التراويح وترديد الأناشيد الدينية.





أما المائدة الكينية فهى الأغنى حيث تجد الكثير من الأطباق المشهورة بالبلاد، والتي تعتمد بشكل أساسي على الذرة التي تطحن ثم تطبخ عصيدة، حيث يضاف إليها اللحم أو السمك والدجاج، فنجد أشهر الأطباق «نياما تشوما» وهو عبارة عن دجاج أو لحم بقري مشوي على الحطب ويقدم مع الأرز والكزبرة الطازجة والليمون والطماطم.





أما المشروبات، يفضل الكينيون المشروبات ذات المحتوى السكري مثل الماتوكى مخلوط التمر والموز، بالإضافة لشراب أوجى، أما وجبة السحور فهى تتكون من الأرز والكالى وتناول الشاي بالحليب.



