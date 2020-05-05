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توك شو

الرئيس الفرنسي يزور إحدى المدارس مرتديا كمامة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:39 م
الرئيس الفرنسي يزور
الرئيس الفرنسي يزور إحدى المدارس
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البهي عمرو
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  ووزير التربية جان-ميشال بلانكي اليوم الثلاثاء مدرسة في مدينة بواسي بضواحي باريس.


وكشفت قناة روسيا اليوم أن الرئيس الفرنسي زار المدرسة وهو يرتدى الكمامة وذلك بسبب فيروس كورونا.


وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية طمأن الرئيس الآباء والأمهات خلال الزيارة حول إجراءات وقائية في المدارس مع إعادة فتحها في البلاد الاثنين المقبل بعد إغلاق مفروض بسبب كورونا.


وفى سياق آخر أكد كريستيان لندمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ان التقارير فى فرنسا التي كشفت عن وجود حالات مبكرة للاصابة بفيروس كورونا فى ديسمبر وقبل شهر من الإعلان عن اول حالة اصابة ليست مفاجئة.


وأشار إلى أنه سيكون من الهام ان تقوم الدول بمراجعات من هذا النوع لسجلاتها فى نهاية عام 2019 سواء فى شهر ديسمبر او حتى نوفمبر لان هذا سيعطى صورة جديدة واكثر وضوحا واكتمالا عن الفيروس .

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