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سيارات

شاهد.. نادية الجندي في إعلان نادر لسيارة فولفو سنة ١٩٧٨.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تداول العديد من محبى السيارات الكلاسيكية القديمة مقطع فيديو جديد لإعلان عن سيارة ماركة فولفو سنة 1978 من بطولة الفنانة نادية الجندى .

حيث انتشر الفيديو على مواقع محبى هذه النوعية من السيارات بسرعة الصاروخ ليتذكر الجميع موديلات السيارة فولفو وقتها وقوتها ومتانتها وتعدد مميزاتها .

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وظهرت الفنانة نادية الجندى خلال الإعلان وهى تقدم رقصات استعراضية تعرض من خلالها مميزات السيارة الفولفو ولكن بطريقة درامية .

والمعروف عن موديل فولفو 1978 ان المحرك الداخلى لها هو 2000 سى سى وشديد للغاية بالاضافة الى وجود 4 أبواب وفتحت سقف .

والطريف فى ذلك أن هذه الموديل من السيارة الفولفو ما زال يباع ويشترى فى الأسواق المصرية بسبب متانته الحقيقة ويعشقه البعض من محبى هذه النوعية الكلاسيكية من السيارات .

حيث يبلغ ثمن السيارة فولفو موديل 1978 الآن فى الأسواق المصرية للسيارات المستعملة بمتوسط من 30 الف الى 40 الف جنيه حسب حالتها .

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