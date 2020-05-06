شاهد.. نادية الجندي في إعلان نادر لسيارة فولفو سنة ١٩٧٨.. فيديو

تداول العديد من محبى السيارات الكلاسيكية القديمة مقطع فيديو جديد لإعلان عن سيارة ماركة فولفو سنة 1978 من بطولة الفنانة نادية الجندى .

حيث انتشر الفيديو على مواقع محبى هذه النوعية من السيارات بسرعة الصاروخ ليتذكر الجميع موديلات السيارة فولفو وقتها وقوتها ومتانتها وتعدد مميزاتها .

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وظهرت الفنانة نادية الجندى خلال الإعلان وهى تقدم رقصات استعراضية تعرض من خلالها مميزات السيارة الفولفو ولكن بطريقة درامية .

والمعروف عن موديل فولفو 1978 ان المحرك الداخلى لها هو 2000 سى سى وشديد للغاية بالاضافة الى وجود 4 أبواب وفتحت سقف .

والطريف فى ذلك أن هذه الموديل من السيارة الفولفو ما زال يباع ويشترى فى الأسواق المصرية بسبب متانته الحقيقة ويعشقه البعض من محبى هذه النوعية الكلاسيكية من السيارات .

حيث يبلغ ثمن السيارة فولفو موديل 1978 الآن فى الأسواق المصرية للسيارات المستعملة بمتوسط من 30 الف الى 40 الف جنيه حسب حالتها .