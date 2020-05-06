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بين الناس

قرية دنديط بالدقهلية غارقة فى مياه الصرف الصحى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن على إبراهيم أحمد سيد أحمد خميس والمقيم فى قرية دنديط ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم مياه الصرف الصحى بشوارع قرية دنديط ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة ويخشى الأهالى تأثر أساس المنازل من تلك المياه.

 

ويقول فى شكواه : فى نفس ذات الوقت يعانى الأهالى من تكرار انقطاع مياه الشرب عن القرية بصورة يومية منذ أكثر من 6 أشهر دون سابق انذار وهو ما جعل الأهالى يعانون فى تدبير احتياجاتهم من المياه رغم تقديم اكثر من شكوى دون حل.

وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على إزالة الشكوى.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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