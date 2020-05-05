رئيس نادي طنطا: مستحقات اللاعبين لم تسدد وعلينا دين بـ ١١ مليون جنيه.. فيديو





كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن موقف اللاعبين الذين طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة منذ شهر يناير بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال عريبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن بالفعل يوجد لاعبين وإداريين لم يتم تقاضيهم مستحقاتهم منذ يناير، وذلك بسبب توقف موارد نادي طنطا وتوقف موارده أيضاََ.





وأضاف عريبي أن، لاعبي كرة قدم وكرة سلة والعديد من اللاعبين والإداريين لم يتقاضوا مستحقاتهم ولكن لا نملك سوى الانتظار.





وصرح رئيس نادي طنطا، أن النادي عليه مديونية كبير تقدر بملايين الجنيهات ولا نعلم كيفية سدادها في الوقت الحالي.





وتابع عريبي: نادي طنطا عليه دين يصل الى ١١ مليون جنيه، وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا.



