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أحمد موسى يناشد محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد حربي عيد على شارع أو مدرسة.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:25 ص
الشهيد البطل حربي
الشهيد البطل حربي عيد
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هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى،  محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد البطل حربي عيد على شارع او مدرسة في المحافظة تخليدا لذكرى الشهيد البطل .

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الشهيد البطل حربي عيد من ابناء محافظة سوهاج وتواصل معي اهله خلال اليومين الماضيين ".

وأضاف : "أهل الشهيد البطل لهم طلب بسيط للغاية وهم فخورون بابنهم الذي ضحى بروحه من اجل بلده ووطنه، ويطالبون محافظ سوهاج بإطلاق اسم نجلهم الشهيد على شارع او مدرسة ".

وتابع : "أسر الشهداء  ليس لهم أي طلبات وهم فقدوا أبناءهم أعز شيء لديهم".

وأكمل احمد موسى: "الشهيد توفى منذ عامين  وأناشد محافظ سوهاج  بإطلاق اسم هذا البطل على شارع او مدرسة كما طلب اهله واسرته ".
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