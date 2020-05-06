أحمد موسى يناشد محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد حربي عيد على شارع أو مدرسة.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى ، محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد البطل حربي عيد على شارع او مدرسة في المحافظة تخليدا لذكرى الشهيد البطل .





وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشهيد البطل حربي عيد من ابناء محافظة سوهاج وتواصل معي اهله خلال اليومين الماضيين ".





وأضاف : " أهل الشهيد البطل لهم طلب بسيط للغاية وهم فخورون بابنهم الذي ضحى بروحه من اجل بلده ووطنه، ويطالبون محافظ سوهاج بإطلاق اسم نجلهم الشهيد على شارع او مدرسة ".





وتابع : "أسر الشهداء ليس لهم أي طلبات وهم فقدوا أبناءهم أعز شيء لديهم".



