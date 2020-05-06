أحمد موسى يناشد محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد حربي عيد على شارع أو مدرسة.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، محافظ سوهاج بإطلاق اسم الشهيد البطل حربي عيد على شارع او مدرسة في المحافظة تخليدا لذكرى الشهيد البطل .
وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشهيد البطل حربي عيد من ابناء محافظة سوهاج وتواصل معي اهله خلال اليومين الماضيين ".
وأضاف : "أهل الشهيد البطل لهم طلب بسيط للغاية وهم فخورون بابنهم الذي ضحى بروحه من اجل بلده ووطنه، ويطالبون محافظ سوهاج بإطلاق اسم نجلهم الشهيد على شارع او مدرسة ".
وتابع : "أسر الشهداء ليس لهم أي طلبات وهم فقدوا أبناءهم أعز شيء لديهم".
وأكمل احمد موسى: "الشهيد توفى منذ عامين وأناشد محافظ سوهاج بإطلاق اسم هذا البطل على شارع او مدرسة كما طلب اهله واسرته ".