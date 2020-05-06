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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بجميع المحافظات.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:40 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، 6/5/2020 فى القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، حيث يكون بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

بور سعيد الصغرى 16 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

السويس الصغرى17 والعظمى 28

العريش الصغرى 16 والعظمى 22

رفح الصغرى 16 والعظمى 22

طابا الصغرى 19 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 31

أسوان الصغرى 21 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

حلايب الصغرى 24 والعظمى 27

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 30
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