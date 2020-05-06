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فن

بعد تنمرها عليه.. الجمهور يهاجم إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:53 م
ايناس الدغيدي وحمو
ايناس الدغيدي وحمو بيكا
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منار نور
هاجم عدد كبير من الجمهور الاعلامية ايناس الدغيدى ، وذلك بسبب انتقادها الشديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة حيث جاء عرض الأسئلة بشكل يدعو للسخرية من الضيف
واتهامه  بالكذب بقولها " انت بتكذب  "

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالي:

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