بعد تنمرها عليه.. الجمهور يهاجم إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

واتهامه بالكذب بقولها " انت بتكذب "





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





وجاءت التعليقات كالتالي:

#ايناس_الدغيدي هو انتوا فاكرين ان حمو بيكا مش واخد لوكشة حلوة عشان يتهزأ ايوا الغلط مش من ايناس خالص دية قناة طارق نور يعنى الفلوس وحموا إللى باين غلبان راضى جدا pic.twitter.com/X4g4riLtTR — ahmed hussin (@ahmedhessien000) May 6, 2020





#ايناس_الدغيدي بتقول لبيكا مايكل جاكسون له ثقافه مختلفه والناس اللى بره ليهم عاداتهم طب ما انتى افلامك ضد مجتمعنا وعاداتنا ولا هو حلو ليكى و وحش لباقى الناس مصدعينا بنغمة احترام الاخر وعدم التنمر وانتى قاعده تتريقى عليه — Abdo A Mandour (@Abdo_A_Mandour) May 6, 2020