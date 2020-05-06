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أخبار العالم

"رجال صدقوا".. قراءة يومية في سيرة الشيخ زايد على قناتي "أبوظبي" و"الإمارات"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:14 م
رجال صدقوا
رجال صدقوا
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أحمد سالم
أطلقت قناتا "أبوظبي" و"الإمارات" البرنامج اليومي "رجال صدقوا"، ضمن دورتهما البرامجية الرمضانية، والذي يقدم إضاءة على ما جسده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" مؤسس الدولة من مبادئ وقيم كانت ومازالت رمزًا للخير والعطاء ليس في الإمارات فحسب بل والعالم أجمع.

ويتناول البرنامج بالشرح إحدى مقولات الشيخ زايد في كل حلقة ويربطها بالبعد الإنساني في شخصية زايد وتعاليم الدين الإسلامي الحضارية والاجتماعية، ومفاهيم القيادة والشباب والأمانة والعمل وحب الوطن وغيرها.

ويقدم البرنامج الذي يحمل رؤية عبدالجليل البلوكي، وسيناريو الكاتب الصحفي محمد منير، وإشراف عام للدكتور أشرف العسال، قراءة عبر 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك في السيرة العطرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد والمؤسس، من خلال محاور ومعانٍ أساسية شكلت مسيرته "طيب الله ثراه".

ويستعرض البرنامج الإرث الإنساني الملهم الذي تركه الشيخ زايد لكل دول العالم، وإيمانه بأن قيمة الإنسان الحقيقية في العمل والنجاح وبناء الحضارات، حيث لم تكن قسوة الحياة في دولة الإمارات في الماضي بالنسبة له سوى دروس وعبر وعظة تعلم منها كيف يبني حضارة شعب، ومستقبل أمة يُشار لها بالبنان.

 ويستضيف البرنامج نخبة من الضيوف على رأسهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة وعلى سالم الكعبي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة.

ويأتي البرنامج اليومي عبر قناة أبوظبي عند الساعة 06:12 قبل الإفطار، فيما يمكن مشاهدته عبر قناة الإمارات عند الساعة 07:00 مساءً طوال شهر رمضان المبارك.
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