عبير صبري: فيها إيه لما أبوس جوزي قدام الناس..فيديو

أكدت الفنانة عبير صبري ، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء ، ولكنها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها ، معلقة :"لم أتبرئ من أى دور قمت بعمله ".





وأضافت " صبري" خلال لقائها ببرنامج " شيخ الحارة" عبر فضائية " القاهرة والناس" ، أنها تفضل الحب عن الأموال لذا فعندما أرادت أن تختار لزواجها إما أن يكون رجلا غنيا أو رجلا رومانسيا ، ولكن زوجها حاليا يجمع بين الإثنين .





وواجهتها مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي بسؤال حول قبلاتها لزوجها في المهرجانات لكى تقلد رانيا يوسف وتكون الأكثر بحثا علي جوجل .





وردت الفنانة عبير صبري :" فيها إيه لما أبوس جوزى أدام الناس كلها ..دا حلالى ..وبكون تريند بالحلال..وجوزى قمر يستاهل البوس ".



