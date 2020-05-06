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توك شو

عبير صبري: فيها إيه لما أبوس جوزي قدام الناس..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:22 م
الفنانة عبير صبري
الفنانة عبير صبري
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محمود محسن
أكدت الفنانة عبير صبري ، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء ، ولكنها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها ، معلقة :"لم أتبرئ من أى دور قمت بعمله ". 

وأضافت " صبري" خلال لقائها ببرنامج " شيخ الحارة" عبر فضائية " القاهرة والناس" ، أنها تفضل الحب عن الأموال لذا فعندما أرادت أن تختار لزواجها إما أن يكون رجلا غنيا أو رجلا رومانسيا ، ولكن زوجها حاليا يجمع بين الإثنين .

وواجهتها مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي بسؤال حول قبلاتها لزوجها في المهرجانات لكى تقلد رانيا يوسف وتكون الأكثر بحثا علي جوجل .

وردت الفنانة عبير صبري :" فيها إيه لما أبوس جوزى أدام الناس كلها ..دا حلالى ..وبكون تريند بالحلال..وجوزى قمر يستاهل البوس ".

وأوضحت أنها لم تكن صاحبة مقربة للمخرج خالد يوسف ، متابعة :" أنا بستغرب لما حد بيسألنى عن موضوع خالد يوسف الأخير ..هي فضيحة وربنا يبعدها عننا ".
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