عبير صبري: القبلات في السينما حرام.. ولم أُجر عمليات تجميل طوال حياتي.. فيديو

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها طوال حياتها لم تُجر أي عمليات شد أو تجميل، موضحة: "أنا شكلي كده طول حياتي".



وأضافت صبري، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، إذا قمت بأي عمليات تجميل؛ ليست عيبا"، مشيرة إلى أن شعرها الآن كما كان منذ 20 سنة.



وتابعت الفنانة عبير صبري أن القبلات في الأدوار السينمائية حرام، وعلى الرغم من ذلك، قمت بها مرتين، بضغط من المخرج، فأنا أرفض أدوار القبلات الآن، وبعد زواجي أصبح حرامًا وممنوعًا.



وأشارت عبير صبري إلى أنه لا يوجد أي شخص فرض عليها الإنجاب، مؤكدة أنه طبيا حتى الآن هناك صعوبة في ذلك.



وقالت الفنانة عبير صبري إن الفنانة يسرا هي سبب قبولها العمل في مسلسل "خيانة عهد"، على الرغم من اعتراضها على الدور.

