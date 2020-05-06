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فن

الموت يفجع عمرو دياب .. تفاصيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:24 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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نبيل العدوى

غيب الموت مساء اليوم رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب وحماته، ووالدة زينة عاشور.

وحرصت جنا دياب، توديعها عبر فيديو بصفحتها بموقع انستجرام.

ونشرت فيديو قديما مع جدتها رئيفة النورى، قائلة :" أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعًا وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا".


كما كتبت كنزى عمرو دياب، عبر ستورى حسابها بانستجرام:"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتى رئيفة النورى وأسكنها فسيح جناته ، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها".


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