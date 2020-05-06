الموت يفجع عمرو دياب .. تفاصيل

غيب الموت مساء اليوم رئيفة النورى، جدة أولاد النجم عمرو دياب وحماته، ووالدة زينة عاشور.





وحرصت جنا دياب، توديعها عبر فيديو بصفحتها بموقع انستجرام.



ونشرت فيديو قديما مع جدتها رئيفة النورى، قائلة :" أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعًا وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا".



