بعد إصابة شخص بكورونا وعزل المخالطين.. تكثيف حملات تعقيم منطقة داير الناحية والمسجد القديم بإيتاي البارود.. صور

تواصل الإدارة الصحية بمركز إيتاى البارود حملاتها لرش وتعقيم وتطهير شارع سعد زغلول ومنطقة المسجد القديم أمام المحكمة بعد ظهور حالة إصابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ لشخص يبلغ من العمر 58عاما.





وتم عزل المخالطين للمصاب لمدة 14يوما واخد مسحة عينات منهم لخضوعها للتحاليل بالمعنى المشترك بدمنهور لبيان مدى انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم من عدمه.





ومن جانبه أكد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود على تكثيف حملات الرش والتعقيم لتطهير كافة القرى والشوارع والمنشات بدائرة المركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى قيام إدارة الازمات و الكوارث بالوحدة المحلية برئاسة ضياء مرجان بالاشتراك مع إدارة الدعم الفني و الاعلام و وحدة الصرف الصحي ،بتعقيم و تطهير منطقة المسجد القديم و رش الطرق الرئيسية و الفرعية المؤدية إليه و واجهات العمارات و المحلات باستخدام النافوري .





كما قامت الحملة بتعقيم شوارع المدينة وتطهير و رش وتعقيم شارع داير الناحية و أول طريق الميط فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



