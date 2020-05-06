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محافظات

محافظ دمياط تتابع موقف إنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:41 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى؛ لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الإسكان الاقتصادى والصناعى والأولى بالرعاية.

بدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق و عرض الموقف التنفيذى الحالى  للعمليات المسندة لمديرية الإسكان وذلك لإنشاء  عمارة إسكان إقتصادى وأخرى أولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج و عمارة للأسر الأولى بالرعاية بفارسكور تضم ٤٨ وحدة سكنية وكذلك إنشاء عمارة إسكان استثمارى بالزرقا تضم ٣٦ وحدة.

وشهد الاجتماع، عرض الدراسة التخطيطية للمنطقة التى تضم ٥ عمارات الفابريكات بفارسكور.

وفى سياق متصل.. وجهت المحافظ بوضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تلك الأعمال ، كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بحصر الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بعمارات الإيواء.

عقد الاجتماع بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى مديريتى المالية والإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام.
محافظ دمياط تتابع موقف إنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي
محافظ دمياط تتابع موقف إنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي
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