محافظ دمياط تتابع موقف إنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى؛ لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الإسكان الاقتصادى والصناعى والأولى بالرعاية.





بدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق و عرض الموقف التنفيذى الحالى للعمليات المسندة لمديرية الإسكان وذلك لإنشاء عمارة إسكان إقتصادى وأخرى أولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج و عمارة للأسر الأولى بالرعاية بفارسكور تضم ٤٨ وحدة سكنية وكذلك إنشاء عمارة إسكان استثمارى بالزرقا تضم ٣٦ وحدة.





وشهد الاجتماع، عرض الدراسة التخطيطية للمنطقة التى تضم ٥ عمارات الفابريكات بفارسكور.





وفى سياق متصل.. وجهت المحافظ بوضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تلك الأعمال ، كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بحصر الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بعمارات الإيواء.



