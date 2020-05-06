شيخنا الجليل.. شريهان تنعي الشيخ محمود الطبلاوي

توفى أمس الثلاثاء نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد أقطاب ترتيل وتلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي عن عمر ناهز 86 عاما.
ونعت الفنانة شريهان الشيخ الراحل عبر حسابها على توتير
وقالت: " إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوي أحد أعلام شيوخنا المقرئين للقرآن الكريم
نسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل العظيم، وأن يلهم أهله وطلابه وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان".
يذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضها.