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فن

شيخنا الجليل.. شريهان تنعي الشيخ محمود الطبلاوي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
توفى أمس الثلاثاء نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد أقطاب ترتيل وتلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي عن ‏عمر ناهز 86 عاما. ‏

ونعت الفنانة شريهان الشيخ الراحل عبر حسابها على  توتير 

وقالت: " إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر ‏شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوي أحد أعلام شيوخنا المقرئين للقرآن الكريم

 نسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل العظيم، وأن ‏يلهم أهله وطلابه وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان".‏
يذكر  أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎


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