شيخنا الجليل.. شريهان تنعي الشيخ محمود الطبلاوي

توفى أمس الثلاثاء نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد أقطاب ترتيل وتلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي عن ‏عمر ناهز 86 عاما. ‏





ونعت الفنانة شريهان الشيخ الراحل عبر حسابها على توتير





وقالت: " إنا لله وإنا إليه راجعون في واحد من أهم القراء في تاريخ مصر ‏شيخنا المصري الكريم محمد محمود الطبلاوي أحد أعلام شيوخنا المقرئين للقرآن الكريم





نسأل الله أن يتغمد شيخنا الجليل العظيم، وأن ‏يلهم أهله وطلابه وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان".‏

يذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎







