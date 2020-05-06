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أخبار العالم

الفساد لم يمنعه من تشكيل الحكومة.. القضاء ينتصر لـ نتنياهو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:58 م
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
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محمد علي
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشكل الحكومة الجديدة، رغم الاتهامات الموجهة ضده، وهو ما يعد انتصارًا سياسيًا للرجل، وفق ما ذكرت صحف عبرية. 

يمهد قرار المحكمة الطريق أمام نتنياهو ومنافسه، بيني جانتس ، للمضي قدما في تشكيل حكومة طوارئ.

وقبلها، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق وزعيم تحالف أزرق أبيض، بيني جانتس على أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية يوم الأربعاء المقبل. 

ويقضي اتفاق نتانياهو-جانتس ومدّته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهرا، وعلى تقديم برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

و أيدت المحكمة اتفاقية التحالف بين نتنياهو وجانتس ، والتي ستتطلب تشريعًا جديدًا.

وقد طعنت مجموعة من منظمات الدفاع غير الربحية في قانونية الصفقة. 

وقالت المحكمة "لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة". 

وعبر نتنياهو وجانتس عن أملهما في أداء الحكومة الجديدة لليمين  في 13 مايو.


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