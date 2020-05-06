أخبار الرياضة.. وليد أزارو وانتقاله لـ الزمالك.. مجدي عبد الغني يبرئ نفسه.. متعب ينتقد الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة اعتزال حسام عاشور بعدما اخبره ادارة النادي بعدم التجديد .
كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التفاصيل الحقيقية فى واقعة مباراة مصر و الجزائر فى عام ١٩٨٤ والمتسبب الحقيقي فيها.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تقدم نادي الدفاع الجديدي المغربي بشكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، ضد النادي الأبيض.
يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المعار للإتفاق السعودي مع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
حافظ ستاد "القاهرة" الدولي على صدارته في استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الالكتروني، لاختيار افضل الملاعب في العالم، على غرار أفضل شعار للأندية.