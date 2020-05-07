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تعليم

البحث العلمي تعلن قبول المقترحات البحثية بالتعاون مع المؤسسة الصينية للعلوم الطبيعية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:09 ص
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  (2021 – 2023)، وتشمل مجالات التعاون (الخاصة بالمشروعات) التي يجب التقديم عليها خلال الإعلان:

1- Agriculture and Life Science related areas:
        - Microbiology
        - Agriculture and Crop Science
        - Plant Protection
        - Animal Hisbandary
        - Earth Science Related Area

2- Water Resource Management of watershed for sustainable development
         - Climate Change and its Impact and Response
         - Comparative Study between Gondwana Blocks and the 
         -  Tethyan Belt and Gondwana in Egypt 

وسيتم التقدم من خلال submission system يوم 10 مايو 2020

ولمزيد من المعلومات عن شروط التقدم من خلال هذا الرابط
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