البحث العلمي تعلن قبول المقترحات البحثية بالتعاون مع المؤسسة الصينية للعلوم الطبيعية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2021 – 2023)، وتشمل مجالات التعاون (الخاصة بالمشروعات) التي يجب التقديم عليها خلال الإعلان:
1- Agriculture and Life Science related areas:
- Microbiology
- Agriculture and Crop Science
- Plant Protection
- Animal Hisbandary
- Earth Science Related Area
2- Water Resource Management of watershed for sustainable development
- Climate Change and its Impact and Response
- Comparative Study between Gondwana Blocks and the
- Tethyan Belt and Gondwana in Egypt
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وسيتم التقدم من خلال submission system يوم 10 مايو 2020
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