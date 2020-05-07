بالورد الملون.. أروى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت

أروى

على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.