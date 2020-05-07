بالورد الملون.. أروى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
تألقت أروى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة التى جمعت بين اللون الفوشيا و الأخضر و الأحمر، كما تميز التصميم بحزام حول منطقة الخصر.
وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون الكاشمير وذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.