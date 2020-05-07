بكلمات مؤثرة.. أسامة عبد الكريم وأحمد ناجي ينعيان مدحت أنور

نعى أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي، الراحل مدحت أنور، لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، الذى توفي مساء أمس الأربعاء.





ونشر عبد الكريم صورة لـ أنور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك وعلق عليها قائلًا: " إن لله وإن اليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله كابتن مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة".





وكان مدحت أنور قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة قبل أذان مغرب أمس الأربعاء.





كما نعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الراحل مدحت أنور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضا بكلمات مؤثرة.





