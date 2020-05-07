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رياضة

بكلمات مؤثرة.. أسامة عبد الكريم وأحمد ناجي ينعيان مدحت أنور

الخميس 07/مايو/2020 - 09:49 ص
أحمد ناجي
أحمد ناجي
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محمد رشاد
نعى أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي، الراحل مدحت أنور، لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، الذى توفي مساء أمس الأربعاء.

ونشر عبد الكريم صورة لـ أنور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك وعلق عليها قائلًا: " إن لله وإن اليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله كابتن مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة".

وكان مدحت أنور قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة قبل أذان مغرب أمس الأربعاء.  

كما نعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الراحل مدحت أنور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضا بكلمات مؤثرة.

وقال ناجي: "مدحت أنور اخى وحبيبى وزميل الملاعب فى زمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".
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