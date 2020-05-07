العادات الغذائية الصحيحة والخاطئة.. تمريض حلوان تقدم نصائح صحية في رمضان

العادات الغذائية الصحيحة والخاطئة هي التي تؤثر بالضرورة على صحة الإنسان ومن هنا كان دور كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، في التنوير والإرشاد والتوجيه من خلال تقديم مجموعة من النصائح التوعوية المهمة حول العادات الغذائية وتأثيرها على صحة الإنسان والمواطن المصرى حرصا على سلامته.





وتقدم هذه المعلومات الدكتورة علياء محمد عثمان الأفندي، الأستاذ المساعد بالكلية، حيث تلقى الضوء على الصيام وفوائده الصحية لجسم الإنسان حيث يؤدي الى تجديد أنشطة الجسم ويحسن مستوى دهون الدم، ما من شأنه تحقيق توازن فسيولوجي مع الشعور بالراحة والطمأنينة، كما أن صيام رمضان فرصه للتخسيس بشرط أن يتم الإلتزام بالاعتدال في المأكولات وزيادة الحركة والإقلال من النوم والطعام.





ويعتبر شهر رمضان فرصة مثاليه لتحسين العادات الغذائية بتناول وجبات متوازنة وصحية والابتعاد عن المأكولات غير الصحية، لضمان جني آثار إيجابية للصحة بعيدًا عن الأمراض، من خلال اتباع العادات الصحية المتوازنة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

أولًا: النوعية: بأن يحتوى الغذاء على بروتينات، نشويات، دهنيات والفيتامينات والعناصر المعدنية وقدر وفير من الماء، وهذا يتحقق بتنويع المصادر الغذائية مع زيادة تناول الخضروات والفواكة الطازجة.

ثانيًا: الكمية: أن يكون كافيًا لحد الاشباع وليس الإفراط والشعور بالتخمة، أن يكون كافيا لما يبذله الشخص من طاقة ،حيث أن الإفراط يؤدي إلى السمنة ويصحبها الامراض ومشكلات نفسية واجتماعية.

ثالثًا: السلامة: بأن يكون الطعام نظيفًا وطازجًا، لأنه بالطعام الملوث تنتقل الأمراض المختلفة.





وبناء على ذلك فإن هناك نقاط مهمة يجب أن يضعها الصائم في عين الاعتبار وهي:

١-شرب الماء.

٢-التنويع في وجبة الفطور والسحور.

٣- شرب كأس ماء والتمر قبل البدء بالإفطار.

٤- تجنب تناول المقالي المشبعة بالزيت.

٥-مضغ الطعام جيدا وببطء خصوصا في وجبة الإفطار لتجنب سوء الهضم.

٦- تناول السلطات كجزء أساسي من الوجبة لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم.

٧- عدم تناول الطعام حتى الشبع لتجنب الإصابة بالتخمة بعد وجبة الإفطار.

٨-عدم الإكثار في تناول حلوى الشهر الكريم لتجنب زيادة الوزن.

٩- الابتعاد عن الأطعمة المالحة لأنها تسبب الشعور بالعطش.



