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تعليم

10 آلاف و412 طالبا يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في دمياط

الخميس 07/مايو/2020 - 01:59 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ،عن انتظام سير العملية الامتحانية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي يؤديها ١٠٤١٢ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي. 

من جانبه صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه ومنذ بدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتى تتم إلكترونيًا من المنازل، تم رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات بالمديرية و الإدارات التعليمية للتعامل الفورى مع أي مشكلات فنية قد تعوق انتظام عملية الامتحانات. 

ولفت إلى تحقيق التواصل مع أي شكوى ترد من الطلاب من خلال الوسائل والأرقام التليفونية والواتساب المعلن عنها مسبقًا بصفحة المديرية.


وأوضح عثمان أنه يتم العمل وفقًا لآلية محددة ومقررة من قبل وزارة التربية والتعليم للتأكد من سير عملية الامتحانات طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ان غرفة تلقي الشكاوى بالمديرية والمخصصة لتلقي شكاوى الطلاب من الامتحانات لم تتلقي اليوم اى شكوى متعلقة بالامتحانات.
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