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أخبار العالم

بينهم 34 مصريًا.. الكويت تسجل 278 إصابة جديدة وحالتين وفاة بـ فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:03 م
الكويت تسجل 278 إصابة
الكويت تسجل 278 إصابة جديدة وحالتين وفاة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 278 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، د. عبد الله السند، إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 278 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 6567 حالة.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة مرتبطة بالسفر،  كما كشف أن عدد حالات التقصي الوبائي والمخالطة بلغ 278 حالة، وتشمل 60 حالة لمواطنين كويتيين، و80 حالة من الجنسية الهندية، و41 حالة من الجنسية البنجلاديشية، و34 حالة من الجنسية المصرية، وحالات من باقي الجنسيات.

وأشار السند إلى تسجيل حالتي وفاة من بين الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد خلال الأريعة والعشرين ساعة الماضية.

وقد أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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