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تعليم

قرارات جديدة للمجلس الأعلى للجامعات.. أبرزها عن الباقين للإعادة

الخميس 07/مايو/2020 - 03:50 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، الخميس الموافق 7/5/2020، لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار  فيروس كورونا المستجد.

وذلك في ضوء ما سبق وأن قرره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699  المعقودة بتاريخ 18/4/2020 أنه في حالة انعقاد دائم.

وانتهى المجلس في ضوء المستجدات وحرصا منه على مصلحة جميع أبنائه الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي في الجامعات والمعاهد اعتماد توصيات اللجنة التي سبق إرسالها للجامعات، كما قرر المجلس معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية  مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي)، أو اجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار أحد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.

كما أكد المجلس استمرار تطبيق سائر القرارات التي سبق اتخاذها بجلسته رقم 699، والصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1290 لسنة 2020، وأن المجلس كان حريصا على استكمال الطلاب للفصل الدراسي بما يحقق الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة.
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