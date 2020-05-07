البنك الأوروبي يوافق على مبادلة عملة بـ 500 مليون دولار مع أوكرانيا

وافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الوطني الأوكراني على تسهيل مبادلة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.





اتفق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والبنك الوطني لأوكرانيا (NBU) على إنشاء مرفق مقايضة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لزيادة توافر الهريفنيا الأوكرانية (UAH) للشركات المحلية المتأثرة بجائحة فيروسات التاجية.





ستمكّن تسهيلات مقايضة الدولار الأمريكي - UAH البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من تأمين وصول موثوق به إلى سيولة UAH وتقديم قروض بالعملة المحلية للعملاء الجدد والحاليين. وستستخدم الأموال لدعم السيولة العاجلة للشركات واحتياجات رأس المال العامل قصير الأجل وتمويل التجارة ، بينما تحد في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بصرف العملات.





يتوقع الطرفان تنفيذ الصفقة الأولى في إطار تسهيل المبادلة في الأسابيع القليلة المقبلة.





أطلق البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية برنامج استجابة واستعادة لمعالجة أزمة الفيروسات التاجية ويتوقع الآن أن يتم تخصيص استثماراته بالكامل في الفترة 2020-21 بما يصل إلى 21 مليار يورو لهذا الجهد.



