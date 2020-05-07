الأهلي يواجه «ازمة يوليو» المتوقعة بخطة عاجلة ومشروعات إستثمارية

وافق مجلس إدارة الاهلي علي حزمة من المشروعات الإستثمارية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بهدف مواجهة الازمة المالية« المتوقعة» خلال الفترة المقبلة نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





ويعد الأهلي هو الوحيد بين الأندية الذي رفض تخفيض عقود لاعبيه وموظفيه وتمسك بالحفاظ علي رواتب العاملين رغم ازمة توقف النشاط الرياضي، لذا فأن هناك 9 إجتماعات تم عقدها علي مدار الأيام القليلة الماضية عبر فيديو كونفراس بين محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارت تارة والخطيب وإدارة التسويق تارة أخري.





وبذلت إدارة التسويق بإشراف الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة، جهدًا كبيرًا علي مدار الأيام الماضية لتوقيع عقود مشروعين جديدين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهو ما سوف يتم الإعلان عنهم في الفترة المقبلة خاصة مع الدور الكبير الذي لعبه أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق الرياضي .





ومن المتوقع أن يدر المشروعين قرابة الـــ30 مليون جنيه سنويًا بجانب أرباح اخري من ابلكشن النادي ليتم ضمهم للموارد الجديدة التي يتم ضخها لسد العجز المتوقع في يوليو المقبل إستمرار توقف النشاط بهذا الشكل والصورة.