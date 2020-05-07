تراجع أسهم أكثر من 100 شركة بالبورصة اليوم

صعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، بينما انخفضت المنيا ، ولم تتغير مستويات 25 شركة.





وسجلت قيمة التداول بالبورصة اليوم نحو مليار جنيه من خلال حجم تداول على الأسهم 344.4 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 37.4 ألف عملية لعدد 180 شركة.





تراجعت جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.