AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسهم أكثر من 100 شركة بالبورصة اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
صعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، بينما انخفضت المنيا، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وسجلت قيمة التداول بالبورصة اليوم  نحو مليار جنيه من خلال حجم تداول على الأسهم 344.4 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 37.4 ألف عملية لعدد 180 شركة.

 تراجعت جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

بسبب ذعر فيروس كورونا.. تراجع قياسى لمؤشرات البورصة المصرية

البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء بأرباح 4.3 مليار جنيه

البورصة تغلق جلسة الأحد بخسائر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يتراجع 9%

البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء بتراجع جماعي وخسائر 15.4 مليار جنيه

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

هل الغناء حلال أم حرام؟ .. الدكتور أحمد كريمة يجيب

تقضي على مشاكل البشرة.. تعرف على فوائد إبرة التخلص من الرؤوس السوداء

مادونا تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور

رغم العزل وعدم ظهور أعراض المرض.. مسن يلقى حتفه بسبب كورونا

هنخس في رمضان.. جربي دايت خل التفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع