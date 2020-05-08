بعد حرمان أهالي 3 قرى وتوابعها من الخدمات الطبية.. دعم مستشفى إدفينا المركزى برشيد بوحدة معالجة مياه و4 ماكينات لقسم غسيل الكلى وحضانات وغرفة عناية للأطفال بالتبرعات والمشاركة المجتمع

مستشفى ادفينا يخدم 200 ألف نسمة

أنشأت المستشفى عام ١٩٣٦ على مساحة ٦٥٤٠ م٢





عانى مستشفى إدفينا المركزى التابع لمركز رشيد بمحافظة البحيرة خلال السنوات السابقة من الإهمال الجسيم الذى شهده مما أثر بالسلب على أهالى قرية إدفينا والقرى المجاورة وحرمانهم من الخدمات الصحية التى يجب توافرها لخدمة القرية وأهالى قرى إدفينا والساحل ومحلة الأمير والتى يقدر تعدادها السكانى إلى ٢٠٠ ألف نسمة.





ومنذ أن أنشأت مستشفى إدفينا المركزى عام ١٩٣٦ على مساحة ٦٥٤٠ م٢ لم يجرى بها أى عمليات تطوير إلا عام ٢٠٠٦م ثم عادت مرة أخرى للاهمال إلى أن بدأت خطت الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من المشاركة المجتمعية التى برز دورها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وذلك بعد رصد١٠٠ مليار جنيه للصرف على الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





موقع "صدى البلد" الاخبارى يرصد مراحل تطوير مستشفى إدفينا المركزى برشيد ودور المشاركة المجتمعية فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.





ففى البداية أوضح الدكتور حسام الدين أبو خليفة مدير المستشفى المركزى بادفينا بمركز رشيد أن مبنى المستشفى شاسع يتكون من ٢ مبنى و٤ أدوار بينهم مبنى به دورين مساحة كل منهما ٦٠٠ م٢ ويضم الدور الاول عدة مكاتب "لمدير المستشفى - رئيسة التمريض - عنابر جراحة الرجال ، إقتصادى ، رمد، باطنة رجال وأخيرًا عنبر العزل للمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا "مشيرًا إلى أن الدورالثانى للمستشفى يتكون من اقسام العمليات "عمليات - إفاقة - ولادة- رمد - عنبر إقتصادى - باطنة نساء - أطفال - جراحة نساء وولادة ".





واضاف بأن المبنى الثانى يشمل جناحين مساحة كل جناح ٢٥٠ متر يضم قسم الغسيل الكلوى وهو مقام على دورين مساحة كل دور ٥٠٠ متر مربع بالإضافة إلى مبنى الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعمل و مبنى المطبخ ومساحته حوالى ١٥٠ متر مربع.





وأكد مدير مستشفى إدفينا المركزى بأن المستشفى كان يعانى من نقص ماكينات الغسيل الكلوى مع كثرة المصابين من قرية إدفينا والقرى المجاورة لها مشيرًا إلى وصول المستشفى ٤ ماكينات جديدة لقسم الغسيل الكلوى بدعم من وزارة الصحة مشيدا بجهود النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى التواصل مع شركة البترول برشيد للتبرع بإقامة وحدة معالجة مياه لقسم الغسيل الكلوى وذلك فى اطار المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الطبية بالمستشفى ولخدمة أهالي المنطقة لرفع المعاناة عن كاهل اهاليهم





وفى نفس السياق أشار النائب محمد عباسى عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى تصريحات "خاصة بصدى البلد"لىى ان مستشفى إدفينا المركزى تخدم ما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة من سكان عشرات القرى والنواح والعزب التابعة للوحدات المحلية لقرى "إدفينا -الساحل -محلة الأمير"





وأكد عباسى أن مستشفى إدفينا المركزى شهدت خلال الأربع سنوات الماضية ارتقاء فى منظومة تقديم الخدمات الطبية بمساهمات من المجتمع المدنى مشيرا إلى إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية بإجمالى ٨ عيادات وجارى اعمال التشطيبات النهائية به





واضاف بانه تم تجهيز مبنى الغسيل الكلوى الذى أنشئ عام ٢٠٠٦ ولم يدخل التشغيل حتى الآن بسبب نقص الموارد مشيرًا إلى تركيب خزان أكسجين ضخم سيدخل الخدمة خلال أسابيع ودعم المستشفى بحضانات أطفال وجارى إنشاء عناية مركزة أطفال ،وثلاجة حفظ موتى ٦ عيون ونقطة شرطة جميعها بالتبرعات والمشاركة المجتمعية لافتا إلى أنه جارى إنهاء إجراءات إنشاء مدرسة تمريض ذكور داخل المستشفى خلال شهرين لأول مرة فى تاريخ مركز رشيد





وأثنى عضو مجلس النواب الرشيد على دور المشاركة المجتمعية فى تبرع شركة البترول برشيد باقامة بوحدة معالجة مياه لقسم الغسيل الكلوى بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه لخدمة أربع ماكينات الغسيل الكلوى بدعم من وزارة الصحة بتكلفة مليون جنيه وذلك لخدمة فقراء الفلاحين بمنطقة الإصلاح الزراعي بتفتيش إدفينا مركز رشيد.





وفى نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات واهل الخير للمشاركة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات وخاصة قطاع الصحة مشيدًا بدورها توفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا .





وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضى ساهمت المشاركات المجتمعية بشكل كبير فى دعم المستشفيات وتطويرها وتزويدها بأجهزة تنفس صناعى ومناظير وحضانات للأطفال وماكينات للغسيل الكلوى.





تضمنت تبرع شركة رشيد للبترول بأجهزة و مستلزمات طبية بقيمة 3 ملايين جنيه شملت 2 جهاز تنفس صناعى و 500 فلتر لتنقية مياه الشرب و مجموعة من المستلزمات الطبية، و افتتاح المرحلة الثانية من وحدة فريد عطية للغسيل الكلوى بالحبروك بدمنهور بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه حيث إشتملت هذه المرحلة تزويد عدد 10 ماكينات غسيل كلوى.





بالإضافة إلى تبرع احدى الشركات بجهاز تنفس صناعى للمساهمة فى دعم الخدمات الصحية وتزويد مستشفى ابوالمطامير بجهاز إيكو والتبرع بعدد 16 جهاز تنفس صناعى للمستشفيات التابعة كدعم من ديوان عام المحافظة و رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ إلى تزويد مستشفى المحمودية بمنظار حنجرى بقسم الاستقبال بالتعاون مع المجتمع المدنى -تزويد مستشفى رشيد بعدد3 أجهزة تنفس صناعى و 3 حضانات أطفال و 9 مونيتور لعناية الأطفال و 2جهاز صدمات قلب للأطفال و2جهاز رسم قلب لعمليات الجراحه وجهاز رسم قلب لعناية الأطفال.



