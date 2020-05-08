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فن

خطوبة ملك وزياد.. هبة عبد الغني من كواليس "فرصة تانية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:57 ص
كواليس مسلسل فرصة
كواليس مسلسل فرصة تانية
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محمد بدران
نشرت الفنانة هبة عبد الغني صورة جديدة له عبر "انستجرام" من كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني لهذا العام.

وظهرت هبة عبد الغني بصحبة النجمة ياسمين صبرى ورشا الشامى وأحمد مجدى،نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت على الصورة قائلة: "سيلفي خبر خطوبة ملك و زياد في الشركة #OSAفي الحلقة ١٤ مسلسل #فرصة_تانية علي #CBC الساعة 5:15م والإعادة الساعة 12:00 ص و1:00م".

يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
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سيلفي خبر خطوبة ملك و زياد في الشركة #OSAفي الحلقة ١٤ مسلسل #فرصة_تانية علي #CBC الساعة 5:15م والإعادة الساعة 12:00 ص و1:00م و علي #DMC الساعة 10:30 م و الإعادة 5:30ص وعلي #ON الساعة 11:30م و الإعادة الساعة 5:15 و 10:15 ص #فرصة_ثانية #رمضان #رمضان2020 #مصر #دراما_مصرية #هبة_عبدالغني #احمي_نفسك_احمي_بلدك #رمضان_يجمعنا #زياد #ملك #خطوبة #فرصة_تانية #رمضان_كريم #رمضان_٢٠٢٠ @mohamed_sayed_bisheer @morcous_adel @synergy.tamermursi @cbcegypt @dmctv.eg @ontv @watchitmena @forsa_tania_series

A post shared by Heba Abdelghany (@heba3bdelghany) on

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