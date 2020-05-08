خطوبة ملك وزياد.. هبة عبد الغني من كواليس "فرصة تانية"

نشرت الفنانة هبة عبد الغني صورة جديدة له عبر "انستجرام" من كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني لهذا العام.





وظهرت هبة عبد الغني بصحبة النجمة ياسمين صبرى ورشا الشامى وأحمد مجدى،نالت إعجاب متابعيها.





وعلقت على الصورة قائلة: "سيلفي خبر خطوبة ملك و زياد في الشركة #OSAفي الحلقة ١٤ مسلسل #فرصة_تانية علي #CBC الساعة 5:15م والإعادة الساعة 12:00 ص و1:00م".





يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



