والد "مارد سيناء": الرئيس السيسي استقبلنا بعد استشهاده.. وابني قدم عملا بطوليا دفاعا عن الوطن

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن
وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمه برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أكسترا"، أن قلبي وجعنى لما شفت المشهد، مؤكدة أن المشهد كان قاسيًا، وقالت بسمة وهبة "تحيا مصر وشكرًا لـ القائمين على عمل المسلسل وقامت بسمة وهبة بعرض الجزء الخاص بالتضحية التى قام بها الشهيد البطل".
وفى قال أيمن شويقة، والد الشهيد محمد شويقة، الملقب بـ"مارد سيناء"، إنه حريص على متابعة مسلسل الاختيار، قائلًا إنه يمثل كل شهداء الوطن الذين اختاروا التضحية بحياتهم من اجل الوطن وقدموه على أنفسهم.
وأوضح والد الشهيد البطل إن ابنه الشهيد قام بعمل بطولى دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبلنا بعد استشهاده.. وأشكر كل القائمين على هذا المسلسل، وخاصة أن هناك مغالطات كبيرة لدى الشباب المغسولة أدمغتهم".
وواصل: "المسلسل رسالة قدمتها الدولة ليدرك الناس بطولات الشهداء في سيناء، ورد كبير ورادع ضد الجماعات الإرهابية.. واستشهاد ابنى شرف كبير لنا".