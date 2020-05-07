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فن

بعد ظهوره كثيرا في دور الإرهابي.. منى ممدوح تعلق على نجاح ضياء عبد الخالق فى الاختيار

الخميس 07/مايو/2020 - 11:34 م
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
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محمد بدران
شاركت الفنانة منى ممدوح، جمهورها إحدى الكوميكات المنتشرة على السوشيال ميديا، عن دور الفنان ضياء عبد الخالق في مسلسل الاختيار، حيث يجسد دور أمير جماعة يقود من خلالها الإرهابي عشماوى الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضى.

وعلقت منى ممدوح، على الكوميك، قائلة: "لا حقيقي برافو يا صاحبي ...ومن نجاح لنجاح 👏👏👏👏...(إرهابي علي حق ) 😂".

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 






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